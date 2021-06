Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Falscher Polizeibeamter bringt 81-Jährige um die Ersparnisse -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am gestrigen Tag ist eine 81-jährige Frau bei der Hilchenbacher Polizei (Bezirksdienst) erschienen und berichtete zu einem Betrug zu ihrem Nachteil. Demnach erhielt sie bereits am 26.05.2021 einen Telefonanruf eines vermeintlichen Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA). Der Beamte habe ihr mitgeteilt, dass gefährliche Diebesbanden unterwegs seien und man daher anbiete, Vermögenswerte der Leute vorübergehend zu sichern. In der Folge kam es am 28.05.2021 (Uhrzeit unbekannt) und am 11.06.201 gegen 20:00 Uhr jeweils zu einer Geldabholung an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Heinsberger Straße. Hierbei wurden höhere Geldbeträge ausgehändigt.

Der Geldabholer vom 11.06.2021 wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Ca. 30 Jahre alt Schlank Ca. 175 cm groß Kurze dunkle Haare Sprach akzentfreies Deutsch Trug einen dunklen Mund-Nasen-Schutz.

Der Abholer soll einen braun/grauen PKW, älteres Fahrzeug, mit Siegener Kennzeichen gefahren sein. Im Tatzeitraum soll zudem ein schwarzer PKW mit Berliner Kennzeichen mehrfach durch die Heinsberger Straße gefahren sein. Inwieweit dieser PKW mit dem Betrug zu tun hat, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso ist nicht bekannt, wann genau die Geldübergabe am 28.05.2021 stattfand und ob es sich um den gleichen Abholer wie am 11.06.2021 handelte.

Das Kriminalkommissariat 2 in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell