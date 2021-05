Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 18.05.2021, in der Zeit von 10.20 Uhr bis 10.45 Uhr, einer 84-jährigen Nottulnerin ihre Geldbörse aus der Handtasche. Die Nottulnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Aldi-Filiale in Nottuln auf der Appelhülsener Straße. Den Diebstahl an sich bemerkte sie nicht.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell