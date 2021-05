Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße

Öffentlichkeitsfahndung nach Bankräuber

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr.8201;4391076

Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Bankräuber, der die Filiale der Sparkasse Westmünsterland auf der Dorfstraße in Ottmarsbocholt am 11.05.2021, gegen 09.06 Uhr, überfallen hat. Ein Beschluss zur Veröffentlichung eines Bildes des Tatverdächtigen liegt vor. Der Mann bedrohte eine Bankangestellte mit einer Schusswaffe. Täterbeschreibung:

- ca. 1,65 Meter groß

- schlank

- ca. 20 Jahre alt

- trug dunklen Dreitagebart

- bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit neongrünem Reißverschluss,

einer schwarzen Hose und schwarzer Mütze. Auf der Jacke steht in weiß: REF. 52 State.

- Er sprach Deutsch mit einem offenbar osteuropäischen Akzent.

Bitte folgen Sie diesem Link zum Fahndungsfoto im landesweiten Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/senden-raeuberischer-diebstahl

Ursprungsmeldung:

Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Flüchtiger Räuber weiterhin auf der Flucht - Belohnung für Hinweise ausgesetzt

‎11‎.‎05‎.‎2021‎ ‎14‎:‎50 Uhr Coesfeld Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4390437

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (11.05.21) die Filiale der Sparkasse Westmünsterland an der Dorfstraße in Ottmarsbocholt überfallen. Gegen 9.06 Uhr betrat der Täter die Bank. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er die Herausgabe von Bargeld.

Der Unbekannte floh kurz darauf ohne Beute, weil es in der Filiale keinen Kassenschalter gibt. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Während des Überfalls befanden sich Mitarbeiter, jedoch keine Kunden in der Filiale. Verletzte gab es nicht.

Der Täter ist rund 1.65 Meter groß, schlank, um die 20 Jahre alt, hat einen dunklen Dreitagebart. Er hatte eine schwarze Jacke mit neongrünem Reißverschluss an, eine schwarze Hose und schwarze Mütze. Auf der Jacke steht in weiß: REF. 52 State. Er sprach Deutsch mit einem offenbar osteuropäischen Akzent.

Die Sparkasse Westmünsterland setzt eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte über Notruf 110 bei der Polizei, da er noch bewaffnet sein könnte.

Coesfeld Folgemeldung:

Die Medienanlaufstelle befindet sich auf einem Parkplatz gegenüber der Sparkasse.

Der Täter ist rund 1.65 Meter groß, um die 20 Jahre alt, hat einen dunklen Dreitagebart. Er hatte eine schwarze Jacke mit neongrünem Reißverschluss an, eine schwarze Hose und schwarze Mütze. Auf der Jacke steht in weiß: REF. 52 State. Vorsicht: Der Täter ist bewaffnet. Hinweise an 110 oder 02541-14-0

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell