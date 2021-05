Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L580

Fahren ohne Führerschein

Coesfeld (ots)

Am Montag, den 17.05.2021, gegen 21:48 Uhr, hielten Polizeibeamte einen 30-jährigen Autofahrer aus Dülmen auf der L580 in Dülmen an und kontrollierten ihn. Der Dülmener konnte keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Verfahren wegen Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet.

