Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wohl das falsche Fahrrad in den Transporter geladen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Da hatte wohl ein Mann aus der Ukraine ein falsches Fahrrad in seinen Transporter geladen! Der 42-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug auf dem Weg nach Polen von der Bundespolizei auf der Autobahn bei Ludwigsdorf gestoppt worden. Als die Beamten einen Blick in den Frachtraum warfen, entdeckten sie vier Fahrräder. Der Transporteur erklärte dazu, dass die Räder ein Bekannter in Köln gekauft und sie ihm für den Transport in die Ukraine übergeben habe. Ob diese Erklärung ggf. zutrifft, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise handelt es sich nämlich bei einem der Fahrräder um Hehlerware und damit bei dem Ukrainer um einen Hehler. Eine Überprüfung des besagten Drahtesels hatte ergeben, dass das Tourenrad der Marke Winora vom 06. zum 07. März 2021 in der Rhein-Metropole entwendet wurde. Das sichergestellte Rad und den Fall übernahm das Polizeirevier Görlitz.

