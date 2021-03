Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter entwendet Werkzeug

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Montag, 15. März, gegen 23.30 Uhr mehrere Werkzeuge aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses auf der Ahornallee.

Ein Anwohner meldete der Polizei einen Mann, der an der Haustür des Mehrfamilienhauses rüttelte. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Erst am nächsten Tag wurde der Diebstahl aus dem Kellerraum bemerkt.

Die Polizei Hamm sucht nun den Unbekannten. Es handelt sich um einen schlanken, zirka 1,75 Meter bis 1,80 Meter großen Mann. Er war bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke, einer dunkelblauen Jeans und einer FFP2-Maske.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell