Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorfahrt missachtet - vier Leichtverletzte

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 16. März, gegen 21.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Behringstraße / Weetfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem Pkw Audi die Behringstraße in Richtung Osten. Im Kreuzungsbereich zur Weetfelder Straße missachtete er die Vorfahrt eines 31-jährigen Hammers, der mit seinem Pkw Audi auf der Weetfelder Straße in südlicher Richtung unterwegs war. Bei der Kollision wurde neben beiden Fahrern jeweils ein Beifahrer leicht verletzt. Im Fahrzeug des Unfallverursachers war dies ein 20-jähriger Mann, im anderen PKW eine 22-jährige Frau, beide aus Hamm. Die vier Personen wurden mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Von dort konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro. (lh)

