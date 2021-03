Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 16. März, gegen 11 Uhr, wurde eine 31-jährige Radfahrerin auf der Neufchateaustraße leicht verletzt.

Ein 62-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit seinem Lexus hinter der Radfahrerin und einem Linienbus in Richtung Norden. Als der Bus am Fahrbahnrand anhielt, scherten der 62-jährige Lexus-Fahrer sowie die 31-jährige Radfahrerin aus. In der Vorbeifahrt stießen die beiden zusammen - die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Zur ambulanten Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.(mg)

