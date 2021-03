Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autowerkstatt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwischen Sonntag, 14. März, 14.00 Uhr, und Montag, 15. März, 07.45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Werkstatt auf dem Bockumer Weg ein. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude, indem sie es zuvor mit einem Stein einwarfen. Sie entwendeten eine dreistellige Summe Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell