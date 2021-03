Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Dachgeschosswohnung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntag, 14. März, 13.00 Uhr, bis Montag, 15. März, 17.05 Uhr, in eine Dachgeschosswohnung an der Beuthener Straße einzubrechen. Der Bewohner des Mehrfamilienhauses konnte Hebelspuren an seiner Wohnungstür feststellen. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

