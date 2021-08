Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neunjährige bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Horst ist ein neunjähriges Mädchen am Freitag, 30. Juli 2021, verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Bottrop war um 15.40 Uhr auf der Schmalhorststraße unterwegs und wollte rechts auf die Devensstraße abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte sein Fahrzeug mit der jungen Gelsenkirchenerin, die mit einem Tretroller die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Neunjährige schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6241 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell