Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Jugendschutzkontrollen von Polizei und Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte und Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Gelsenkirchen haben am Mittwoch, 28. Juli 2021 gemeinsame Jugendschutzkontrollen im Gelsenkirchener Norden durchgeführt. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr suchten die Kooperationspartner bekannte Treffpunkte von Jugendlichen auf, an denen es wegen Ruhestörungen, Alkohol- und Drogenmissbrauchs bzw. Sachbeschädigungen in den zurückliegenden Monaten immer wieder zu Beschwerden aus der Bevölkerung gekommen war. Außerdem wurden die bueraner Fußgängerzone, der St.-Urbanus-Kichplatz, die Schulhöfe mehrerer öffentlicher Schulen sowie die Außengelände einiger Sportanlagen in den Ortsteilen Gelsenkirchen-Buer und Gelsenkirchen-Horst hinsichtlich des Jugendschutzes beziehungsweise der Einhaltung der dortigen Hausordnung überprüft. In einem Fall konnte auf dem Schulgelände eines Gymnasiums in Buer eine kleine Gruppe von Jugendlichen, beziehungsweise Heranwachsenden im Alter von 16 bis 19 Jahren beim Verzehr alkoholischer Getränke angetroffen werden. Die Mitarbeiter des KOD erhoben hierzu ein Verwarngeld. Darüber hinaus wurden acht Personen kontrolliert. Für die nächsten Wochen sind weitere, gleichgelagerte Präventionsaktionen in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen bereits terminiert.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell