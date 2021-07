Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Horst sind am Freitag, 30. Juli 2021 drei Personen verletzt worden. Ein Rettungswagen war unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten gegen 10.20 Uhr mit einem Patienten auf der Straße "An der Rennbahn" in Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung "An der Rennbahn/ Schloßstraße" kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 83-jährigen Gelsenkircheners, der von der Schloßstraße nach links in die Straße "An der Rennbahn" abbiegen wollte. Rettungswagen brachten den Fahrer des am Unfall beteiligten Rettungswagens, den Patienten und den Gelsenkirchener zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schloßstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Wagen des Gelsenkircheners wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

