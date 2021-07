Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Einen Randalierer haben Polizeibeamte am Donnerstag, 29. Juli 2021, in Scholven in Gewahrsam genommen. Der 19-Jährige war mehrfach an einem Wohnhaus an der Bösingfelder Straße erschienen und hatte sich dort aggressiv verhalten. Nachdem der Mann einem erteilten Platzverweis nicht nachgekommen war, nahmen die Einsatzkräfte den Gelsenkirchener gegen 13.40 Uhr in Gewahrsam und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

