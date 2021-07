Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit endet für Gelsenkirchener mit Ingewahrsamnahme

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er in Ückendorf im Streit einen Mann angegriffen hat, ist gegen einen 33-Jährigen am Donnerstag, 29. Juli 2021, ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der 33-jährige Gelsenkirchener und ein 25-Jähriger aus Gelsenkirchen waren gegen 18.50 Uhr an der Braunschweiger Straße in Streit geraten. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung zog der 33-Jährige ein Messer und versuchte den Kontrahenten damit zu verletzen, was durch Zeugen verhindert werden konnte. Anschließend verließen die Beteiligten die Tatörtlichkeit. Polizeibeamte trafen den 33-jährigen Mann kurz darauf an seiner Wohnadresse an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Das Messer stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

