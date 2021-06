Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung eines Schaukastens in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. Juni 2021, schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 21:55 Uhr in der Friedrich-August-Straße in Elsfleth einen Schaukasten einer dort ansässigen Reederei ein.

Der Sachschaden wurde auf etwa 150 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

