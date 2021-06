Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verstoß gegen die Corona-Verordnung in einem Nachtclub in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. Juni 2021, ging bei der Polizei gegen 2:10 Uhr ein Hinweis in Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen die geltende Corona-Verordnung in einem Nachtclub in der Georgstraße in Brake ein.

Polizeibeamte stellten bereits bei Betreten der Lokalität fest, dass durch das Personal sowie die anwesenden Gäste keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und Abstandsgebote nicht eingehalten wurden.

Laut einer vorliegenden Genehmigung waren in der Lokalität 40 Gäste zulässig. Darüber hinaus konnten jedoch rund 30 weitere Gäste festgestellt werden.

Die Beamten lösten die Zusammenkunft auf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell