POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Pkw in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 7. Juni 2021, im Zeitraum von 8:50 bis 11:15 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw in der Burgstraße in Hude.

Die 50-jährige Geschädigte stellte den blauen Hyundai in dem Tatzeitraum auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes ab.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, zu melden.

