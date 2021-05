Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kind nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Kehl (ots)

Am Montag ist in der Hauptstraße ein 12-jähriges Kind mit einem Auto kollidiert und hierdurch schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Junge mit zwei Kumpels auf dem Gehweg "Fangen" gespielt und ist hierbei gegen 17:20 Uhr auf die Fahrbahn getreten. Ein herannahender Renault-Lenker hat in der Folge den 12-Jährigen erfasst. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden am Renault wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell