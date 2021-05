Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - "Ausgetickt"

Forbach (ots)

Ein 41-Jähriger hat Montagabend am Forbacher Bahnhof für reichlich Unruhe gesorgt und offensichtlich wahllos dortige Passanten angepöbelt, sodass Beamte des Polizeireviers Gaggenau einschreiten mussten. Der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Mann zeigte sich über das Erscheinen der Polizisten nicht sonderlich erfreut. Auf eine erfolgte Ansprache seitens der Gesetzeshüter reagierte der Amtsbekannte nicht nur uneinsichtig, sondern auch gereizt und aggressiv. Zunächst entfernte sich der Aggressor über die Murgbrücke zum dortigen Kriegerdenkmal. Im Zuge einer dort erfolgten Kontrolle mussten die Beamten dem 41-Jährigen gegen seinen Willen eine in der Hand gehalten Flasche abnehmen. Dies sorgte für weiteren Unmut, sodass den Einsatzkräften nichts anderes übrigblieb, als den Mann auf dem Boden zu fixieren und ihn in Handschellen zu legen. Er wurde hierbei leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin spuckte der Delinquent wild um sich und beleidigte sämtliche Einsatzkräfte aufs Übelste. Der 41-Jährige wurde anschließend dem Personal einer Fachklinik überstellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung ermittelt.

