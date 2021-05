Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach mutmaßlichem Autorennen Führerscheine beschlagnahmt

Offenburg (ots)

Ein durchbrochener Firmenzaun und ein gerammter Kleinlaster waren das Ende eines mutmaßlichen Autorennens am Montagabend auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Heinrich-Hertz-Straße. Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer soll sich dort laut Zeugenberichten kurz nach 21 Uhr mit einem Markengefährten ein Geschwindigkeitsduell geliefert haben, bis er am östlichen Ende des Parkplatzes die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen dortigen Zaun durchbrochen hat. In der Folge kollidierte der 21-Jährige mit einem auf dem Firmenareal abgestellten Kleinlastwagen und hat hierdurch nicht nur seinen kraftvollen SUV der X-Serie "geschrottet", sondern überdies seinen Mitfahrer gefährdet. Der durch den Unfall mutmaßlich leicht verletzte Mitfahrer musste vor den Polizisten augenscheinlich gehörig auf die Zähne beißen, machte gegenüber den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg jedoch keine Verletzungen geltend. Über 60.000 Euro Sachschaden fließen nun in die Unfallstatistik ein. Neben dem immensen Schaden dürfte aber auch die Beschlagnahme der Führerscheine der jungen Autofahrer dazu beitragen, dieses waghalsige und verbotene Spektakel noch länger in Erinnerung zu behalten.

