Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtlicher Knall

Hemer (ots)

Ein unbekannter Knallkörper sorgte in der Nacht zum Sonntag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Anrufer meldeten kurz nach 2 Uhr nachts eine "Explosion" in Verbindung mit einer Rauchentwicklung an der Altenaer Straße/Ecke Schulstraße. Die Einsatzkräfte fanden schließlich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Reste eines unbekannten pyrotechnischen Gegenstands. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

