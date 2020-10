Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Warnmeldung: Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

StädteRegion (ots)

Aktuell sind wieder falsche Polizisten am Telefon und versuchen mit Tricks vor allem ältere Leute dazu zu bewegen, Bargeld herauszugeben. Derzeit gehen die Anrufe vermehrt in der StädteRegion ein. Es wird behauptet, dass für Angehörige nach einer Verkehrsunfallflucht eine Kaution an einen Rechtsanwalt zu zahlen sei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bislang niemand geschädigt. Hinweis: Die Polizei nimmt grundsätzlich kein Bargeld oder Wertsachen in Verwahrung. Lassen Sie sich nicht verunsichern, beenden Sie das Gespräch direkt und melden Sie den Vorfall über den Notruf 110. Reden Sie im Familien- und Freundeskreis, in der Nachbarschaft über die Thematik und warnen Sie sich untereinander. (fp)

