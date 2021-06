Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Hatten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 12. Juni 2021, 13:10 Uhr, bis Sonntag, 13. Juni 2021, 10:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Transporters am Schulweg in Hatten ein.

Der rote Transporter war zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände am Schul- und Borchersweg abgestellt. Die Täter entwendeten Werkzeug aus dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 450 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

