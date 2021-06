Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall in Großenkneten +++ Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Großenkneten - zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt-

Am 12.06.2021 gegen 13:50 Uhr kam es in der Gemeinde Großenkneten auf der Straße "Zum Breitenstrohe" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 51jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten war mit seinem Pkw VW zwischen Döhlen und Huntlosen auf der Straße "Zum Breitenstrohe" unterwegs. In einer Rechtskurve vor einem Bahnübergang kam der 51jährige nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen sowie mit der Lichtzeichen- und Schrankenanlage des Bahnüberganges. Bei der Kollision wurden zwei Fahrzeuginsassen, darunter ein 8jähriges Kind leicht verletzt. Es entstand ca. 17.000,- Euro Sachschaden.

Ganderkesee - Verkehrsunfall mit Sachschaden -

Am 12.06.2021 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Wildeshauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 6.500,- Euro Sachschaden entstand. Ein 42jähriger Mann aus Delmenhorst war mit einem Pkw Toyota auf der Wildeshauser Landstraße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf eine Hofzuwegung (in Höhe Holzkamp) übersieht der 42jährige einen nachfolgenden, in einem Überholvorgang befindlichen Pkw Peugeot, der von einem 26jährigen Delmenhorster gesteuert wurde. Der 26jährige konnte eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern. Zum Glück wurde niemand verletzt.

