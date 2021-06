Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Pkw in Brake - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag,11.06.2021, zwischen 22:30 Uhr und 22:40 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Brake, auf Höhe einer dortigen Spielothek, ein Diebstahl aus einem Pkw VW Touran. Während der Fahrzeugführer im Tatzeitraum sein Fahrzeug unverschlossen zurückließ, um sich in ein Gebäude zu begeben, entwendete ein bislang unbekannter Täter diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

