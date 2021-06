Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 11.06.2021, kam es gegen 20:40 Uhr auf der Butjadinger Straße in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger aus Nordenham lebensgefährlich verletzt wurde. Nach jetzigem Sachstand befuhr der 24-Jährige als alleiniger Insasse mit seinem Pkw VW die Butjadinger Straße in Fahrtrichtung Burhave. Kurz vor der Straße "Am Schulhof" kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen dortigen Baum, geriet anschließend ins Schleudern, um schließlich gänzlich nach rechts von der Fahrbahn abzukommen, dort frontal gegen ein Weidetor zu prallen und im Straßengraben zum Stillstand zu kommen. Der Pkw-Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und kam in dem wasserführenden Graben zum Liegen. Ein Ersthelfer konnte den lebensgefährlich verletzten 24-Jährigen aus dem Graben bergen. Der Fahrzeugführer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 24-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung, weshalb eine Blutentnahme erfolgte.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

