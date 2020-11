POL-PDLU: Speyer - Scheibe an Renault eingeschlagen aber nichts entwendet (35/1711)

Polizeidirektion Ludwigshafen

17.11.2020, 10:00 - 14:00 Uhr

Am Dienstag zwischen 10:00 - 14:00 Uhr wurde an einem in der Heinrich-Heine-Straße parkenden Renault Twingo die Fahrertürscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand Nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder das Einschlagen der Scheibe akustisch wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

