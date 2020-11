Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - 3 EUR Münzgeld aus Fahrzeug gestohlen (17/1711)

RömerbergRömerberg (ots)

16.11. - 17.11.2020, 11:30 - 10:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus einem in der Bahnhofstraße in einem freizugänglichen Hof geparkten Hyundai im Zeitraum Montag auf Dienstag drei Euro Münzgeld aus der Mittelkonsole. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Ob dieses im Tatzeitraum verschlossen war, ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen im Bereich der Bahnhofstraße aufgefallen sind, die sich verdächtig an parkenden Fahrzeugen aufhielten bzw. sich daran zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell