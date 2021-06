Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Juni 2021, ereignete sich gegen 8:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Auf dem Hohenborn" in Ganderkesee, Ortsteil Hoykenkamp.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr die Straße "Auf dem Hohenborn" in Richtung Schierbroker Straße. In einem dortigen Kurvenbereich verstieß ein entgegenkommender Bus gegen das Rechtsfahrgebot, sodass die 43-Jährige ausweichen musste. Dabei stieß sie mit ihrem Pkw gegen den Bordstein.

Der Fahrer des vermeintlichen Schulbusses entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.650 Euro.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Bus und/oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell