Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kartenlesegerät in Bankfiliale in Berne beschädigt +++ Zeugenauruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 4. Juni 2021, bis Mittwoch, 9. Juni 2021, wurde in der Filiale der Raiffeisenbank an der Deichstraße in Motzen ein Kartenlesegerät durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Die Schadenshöhe wird im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Polizei Brake bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell