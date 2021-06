Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dieseldiebstahl in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Juni 2021, gelangte ein zunächst unbekannter Täter gegen 22:00 Uhr über einen Zaun auf das Gelände einer Kompostierungsanlage in der Straße "Strudthafe" in Ganderkesee.

Dort versuchte der Täter mittels einer Pumpe Dieselkraftstoff aus einem abgestellten Radlader zu entwenden.

Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter zunächst, konnte aber kurz darauf im Nahbereich gestellt werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 62-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

