Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heckenbrand in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Juni 2021, verursachte ein Anwohner gegen 12.15 Uhr in der Rudolf-Kinau-Straße in Ahlhorn beim Unkrautabflammen mittels eines Gasbrenners einen Heckenbrand.

Ferner wurde durch den Brand eine Hauswand und das Gesimse leicht beschädigt.

Das Feuer wurde mittels eines Feuerlöschers selbst abgelöscht. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn und Sage führten lediglich eine Nachschau durch. Ein Eingreifen war nicht mehr erforderlich.

Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

