POL-MI: Außenspiegel beschädigt: Polizei bitte Hundehalterin um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag (25.02.2021) auf der Lahder Straße in Nähe der Kreuzung "Am Piwitt" / "Lohbusch", bittet die Polizei eine Hundehalterin um Kontaktaufnahme.

Als ein Mann (27) zu seinem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mazda 3 gegen 10.10 Uhr zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung des linken Außenspiegels fest. Das Auto hatte er rund eine Stunde zuvor unversehrt dort abgestellt. Vom Unfallverursacher hingegen fehlte jede Nachricht.

Eine aufmerksame Anwohnerin machte den Mann darauf aufmerksam, dass sich kurz zuvor eine Hundehalterin an den umliegenden Häusern nach dem Fahrer des Mazdas erkundigt habe. Diese wird als etwa 60-65 Jahre alt, mit grauen Haaren und einer Größe von etwa 165 cm beschrieben.

Da die Ermittler sich erhoffen, dass die Frau Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird sie gebeten, Kontakt zur Polizei unter Tel. (0571) 88660 aufzunehmen.

