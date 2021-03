Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: LKW-Plane auf Autobahnrastplatz aufgeschlitzt

Porta Westfalica (ots)

Während der Pause eines LKW-Fahrers auf einem Parkplatz an der Autobahn A2 in Porta Westfalica, haben Unbekannte zu Beginn der Woche von der Ladefläche technische Geräte gestohlen.

Zuvor hatte der Fahrer des polnischen Sattelzugs am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr den Parkplatz "Löwenburg" angesteuert und den LKW abgestellt. Als der Mann in der Nacht zu Dienstag gegen 2.10 Uhr Beschädigungen an der Plane des Anhängers feststellte, rief er die Polizei. Beamte der Wache Porta Westfalica-Hausberge erschienen vor Ort und nahmen den Diebstahl auf. Dabei stellte sich heraus, dass drei Hoverboards gestohlen worden waren, sodass man ein Strafverfahren gegen Unbekannt einleitete.

