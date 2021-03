Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Kindertagesstätte beschäftigt Polizei

Preußisch Oldendorf (ots)

Wegen eines Einbruchs in die AWO-Kindertagesstätte in der Strombergstraße am vergangenen Wochenende, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den bisher unbekannten Tätern.

Diese, so die ersten Ermittlungserkenntnisse, brachen in der Zeit von Freitag, 26. Februar, 16 Uhr bis Montag, 01. März, 7 Uhr über eine Terrassentür in das einstöckige Gebäude ein. Aus den Räumlichkeiten entwendete man mehrere technische Geräte, darunter auch eine Mikrowelle sowie einen CD-Player.

Wer Hinweise zu den Einbrechern geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

