Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Geldbörse aus der Handtasche gestohlen

Hildesheim (ots)

Algermissen (jb) - Vermutlich vor einem Lebensmittelladen in der Kolpingstraße wurde einer 50-jährigen Frau aus Algermissen am Freitag, 29.05.2020, gg. 07.30 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Dame bezahlte im Lebensmittelgeschäft ihre Ware und legte die Geldbörse in ihre Handtasche. Hiernach fuhr sie zu einem weiteren Lebensmittelgeschäft, wo sie sofort den Verlust bemerkte. Die Geldbörse wurde kurze Zeit später in der Nähe des Gemeindehauses gefunden. Es fehlte lediglich das Bargeld. Zeugen die verdächtigen Personen beobachtet haben, werden gebeten die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

