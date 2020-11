Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mofafahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 25. November 2020, zog sich ein 61-jähriger Mann aus Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Delmenhorst schwere Verletzungen zu.

Der Mann befuhr gegen 06:55 Uhr mit seinem Mofa die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Marktstraße. Dort stieß er mit einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Peugeot zusammen.

Der 61-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.200 Euro geschätzt.

