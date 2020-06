Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mittels Zeugenhinweis geklärt

Haßloch (ots)

Bereits am Montag, dem 22.06., um 07.45 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines Pkw BMW der 5er Reihe die Bahnhofstraße in Haßloch in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 25 stieß er aus bislang ungeklärten Gründen an einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Hierbei beschädigte er nicht nur das geparkte, sondern auch sein eigenes Fahrzeug nicht unerheblich, setzte seine Fahrt aber trotzdem fort, ohne sich zunächst um den Schaden zu kümmern. In diesem Zustand fiel er mit seinem Fahrzeug einem aufmerksamen Zeugen auf, der die Polizei verständigte. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch konnten das mittlerweile abgestellte Fahrzeug dann in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße geparkt auffinden. Nach kurzer Zeit fanden sie auch den Unfallfahrer zu Fuß in der Nähe. Durch den Zeugenhinweis kann der Halter des beschädigten Pkw Ford nun seinen Schaden ohne eigene Kosten regulieren. Gegen den 21-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

