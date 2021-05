Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pärchen nimmt Fahrrad mit und wird ermittelt - Eigentümer gesucht

Finnentrop (ots)

Der Polizei wurde am Montag gegen 13.10 Uhr eine verdächtige Beobachtung mitgeteilt. Nach Angaben einer Zeugin hatten zwei zunächst unbekannte Personen ein unverschlossenes Trekkingrad aus einem Fahrradständer am Bahnhof genommen und waren mit dem Rad in Richtung Bamenohl gegangen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten schließlich ein 30 und 21 Jahre altes Pärchen in einem Wohngebiet an der Serkenroder Straße mit dem mutmaßlichen Diebesgut feststellen. Nach Aufnahme der Personalien wurden sie wieder entlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige, das Rad stellten sie sicher.

Der Eigentümer des schwarzen Stevens X65x Trekkingrades hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

