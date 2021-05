Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Lennestadt-Kirchveischede (ots)

Am Samstagnachmittag, den 22.05.2021, um 15:35 Uhr befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin die Westfälische Straße in Kirchveischede aus Fahrtrichtung Oberveischede kommend in Fahrtrichtung Bilstein. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend ins Schleudern, sodass er nach links auf die Fahrerseite fiel und dort liegen blieb. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfallgeschehen wurden ebenfalls eine Grundstücksmauer sowie eine Hecke beschädigt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Westfälische Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

