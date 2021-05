Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer landet auf dem Dach

Finnentrop (ots)

Ein 18-Jähriger verursachte am Mittwoch gegen 21.00 Uhr einen Verkehrsunfall. Er befuhr mit zwei Mitfahrern die Verbindungsstraße von Glinge in Richtung Faulebutter. Im Bereich einer Rechtskurve gab er, nach eigenen Angaben, bei dem Fahrzeug mit Heckantrieb auf der nassen Straße zu viel Gas. Dadurch verlor er in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach rechts in eine Böschung, wo sich der PKW überschlug. Die Insassen konnten sich selbständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien. Der Fahrer und ein Mitfahrer im Fond verletzten sich leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden, der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell