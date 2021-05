Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Diebstahl durch aufmerksamen Zeugen verhindert

Finnentrop (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstag gegen 20.40 Uhr der Diebstahl eines PKW verhindert werden. Er bemerkte auf einem Abstellplatz an der Bamenohler Straße einen zunächst unbekannten Mann, der im Fahrzeug seiner Freundin saß und sich am Lenkradschloss zu schaffen machte. Durch Zuhalten der Fahrertür konnte der Zeuge eine Flucht verhindern, währenddessen verständigte die Fahrzeughalterin die Polizei. Die Beamten stellten einen polizeibekannten 27-Jährigen fest, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Beide Beobachtungen wurden durch Vortests bestätigt. Da der junge Mann ankündigte weitere Straftaten zu begehen, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Dort wurde er nach Ausnüchterung entlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige. Aufbruchspuren wurden am PKW nicht festgestellt, es entstand kein Sachschaden.

