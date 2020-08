Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Festnahmen nach E-Bike-Raub - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Am 01.08.2020 hatten Unbekannte in Bonn-Tannenbusch einen 30-Jährigen attackiert und dessen E-Bike geraubt (siehe hierzu auch unsere Pressemeldung vom 01.08.2020, 10:23 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4667742).

Im Laufe der Ermittlungen des auf Raubdelikte spezialisierten Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei konnten drei tatverdächtige Männer (20/27/29) und eine Frau (24) identifiziert werden. Gegen die drei männlichen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehle erwirkt. Der 20-Jährige und der 29-Jährige waren bereits am 10.08.2020 festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der 27-Jährige war zunächst flüchtig. Am gestrigen Montag (17.08.2020) konnte er schließlich von Zivilfahndern der Bonner Polizei festgenommen werden. Am heutigen Dienstag (18.08.2020) wurde er einem Richter vorgeführt, der ihn ebenfalls in Untersuchungshaft schickte.

Alle drei Männer waren der Polizei bereits wegen Delikten der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannt.

