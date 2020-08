Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Spielhalle in Bornheim - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 18.08.2020 überfiel ein maskierter Täter eine Spielhalle auf der Adenauerallee in Bornheim: Gegen 01:00 Uhr betrat der Unbekannte die Räumlichkeit und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes von dem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber erbeutete so nach dem aktuellen Sachstand mehrere hundert Euro und flüchtete aus dem hinteren Bereich der Spielhalle in unbekannte Richtung. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme des Täters, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 170cm groß normale bis sportliche Statur grauer Kapuzenpullover Maske vor dem Gesicht (nicht näher beschrieben)) sprach Deutsch mit erkennbarem, osteuropäischem Akzent

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

