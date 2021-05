Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fensterverglasung einer Grundschule beschädigt

Finnentrop (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten Fenster an der Grundschule in Schönholthausen. In der Zeit von Montag 15.45 Uhr bis Dienstag 15.30 Uhr schlugen sie, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, auf die Verglasung von drei Fenstern der Mehrzweckhalle, sodass diese oberflächlich gesprungen sind. Der Sachschaden liegt nach vorläufigen Schätzungen im hohen dreistelligen Bereich. Anhaltspunkte auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

