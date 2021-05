Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Arbeitsfahrzeuge beschädigt

Finnentrop (ots)

Zwischen Samstag (15.05.) und Montag (17.05.) beschädigten Unbekannte die lichttechnischen Einrichtungen eines Radbaggers sowie eines sogenannten Dumpers. Die Fahrzeuge waren auf einer frei zugänglichen Baustelle an der Bamenohler Straße, Nähe Bahnhof, abgestellt. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

