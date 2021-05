Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-Jähriger verletzt sich bei Radunfall

Finnentrop (ots)

Bei einem Alleinunfall am Freitag (14. Mai) gegen 16.45 Uhr auf dem "Hellwecker Weg" in Finnentrop-Müllen ist ein 13-jähriger Mountainbikefahrer verletzt worden. Er befuhr den dort befindlichen Radweg gemeinsam mit einem Freund. Nach Zeugenaussagen versuchten sie, mit ihren Mountainbikes zu springen. Bei einem Versuch stürzte er bei der Landung auf sein Fahrrad und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagenteam behandelte ihn zunächst vor Ort. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell