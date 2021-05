Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer in Olpe

Olpe (ots)

Am Sonntag, den 16.05.2021, ereignet sich um 16:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 36 in Olpe. Dort fuhren zwei Motorradfahrer aus Fahrtrichtung Berlinghausen in Fahrtrichtung Olpe. Zur gleichen Zeit befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Autobahnüberführung fuhr der Pkw-Fahrer in einen kleinen Feldweg, um dort zu wenden und wieder in Richtung Olpe zu fahren. Als er jedoch wieder auf die Straße fahren wollte, übersah er die beiden Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß mit dem ersten Fahrer kam. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell