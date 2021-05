Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter beschädigt Glasfassade einer Pflegeeinrichtung

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch (12. Mai) hat gegen 23.15 Uhr ein unbekannter Täter die Haupteingangstür einer Pflegeeinrichtung im Herrnscheider Weg in Drolshagen beschädigt. Eine zuständige Mitarbeiterin wurde durch ein Klingeln an der Tür auf die eingeschlagene bzw. eingeworfene Glasscheibe der Tür aufmerksam. Sie sah noch einen männlichen Jugendlichen flüchten und entdeckte dann den Schaden. Dieser liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell